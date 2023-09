O nouă galerie de artă, la mansarda Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș (foto) Din luna octombrie, un nou spațiu expozițional destinat artelor va veni sa completeze galeriile timișorene deja existente. Acesta a fost amenajat in mansarda de 1.400 de metri patrați a Centrului de Cultura și Arta al Județului Timiș, care a fost renovata și restaurata, pastrandu-se elementele arhitectonice de structura ale cladirii istorice de interes național, și […] Articolul O noua galerie de arta, la mansarda Centrului de Cultura și Arta al Județului Timiș (foto) a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

