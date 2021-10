Stiri pe aceeasi tema

- La finalul lunii septembrie, comparativ cu luna anterioara, un litru de benzina s-a scumpit, in medie cu 2,7%, ceea ce insemna ca un plin de rezervor, de 50 de litri, este mai scump cu 8 lei, potrivit agregatorului peco-online.ro .Scumpirea a fost mai evidenta in cazul motorinei, al carei preț de la…

- Pentru prima data in ultimii zece ani, cotațiile futures la bumbac au depașit marți, 28 septembrie, pragul de un dolar pentru o livra (453 de grame), din cauza unor factori precum vremea nefavorabila și problemele de transport, ceea ce pune in pericol stocurile la nivel mondial și ar putea duce la o…

- Numarul transplanturilor de organe efectuate la nivel mondial a scazut vizibil in primul an al pandemiei de coronavirus, conform rezultatelor unui studiu recent, relateaza DPA marti.Cercetarea, realizata de Societatea Europeana de Transplant de Organe din Italia si publicata in jurnalul medical Lancet,…

- Cercetatorii sud-africani au detectat o varianta a coronavirusului (C.1.2) care a suferit cele mai multe mutații fața de orice alta varianta cunoscuta comparativ cu cea originala, relateaza Jerusalem Post.

- La un an dupa spitalizarea lor, din cauza maladiei COVID-19, oboseala si dificultatile respiratorii sunt in continuare resimtite de numerosi fosti pacienti, sustin autorii unui studiu chinez. Acestia au indemnat comunitatea stiintifica sa tina cont de efectele pe termen lung generate de pandemia de…

- Chiar daca nu au cucerit medalii la JO in aceasta dimineața, Robert Glinta și David Popovici raman exemple de performanța și ambiție, dar și pentru modul in care raspund intrebarilor la interviuri. ”Este uimitor ce a reusit David la varsta de 16 ani, este o performanta pe care e greu s-o concepem la…

- Bronhopneumopatia obstructiva cronica (BPOC) va ajunge sa fie, in cativa ani, a treia cauza de mortalitate la nivel mondial, a declarat, sambata, presedintele Societatii Romane de Pneumologie Roxana Nemes, potrivit Agerpres. Potrivit medicului, incidenta BPOC in Romania este de 8,9%, insa exista…

- Aproximativ 4% din cazurile de cancer depistate anul trecut la nivel mondial sunt legate de consumul de alcool, inclusiv moderat, potrivit Agentiei Internationale pentru Cercetare a Cancerului (CIRC). Majoritatea dintre aceste tipuri de cancer atribuite alcoolului sunt asociate cu consumul „riscant…