O nouă ediție Minimest, cu povești animate pentru copii și părinți, la Animest.18 ???? Cand ești mic, tot ce vezi pe ecranul de cinema pare desprins dintr-o lume cu uriași – o lume magica, din care poți invața o mulțime de lucruri noi despre natura, emoții, prietenie, familie și despre cum putem sa fim mai buni. Minimest, secțiunea preferata a celor mai tineri spectatori ai Festivalului Internațional de Film de Animație Animest, le deschide celor mici porțile catre o astfel de lume. Cele mai noi și mai frumoase scurtmetraje dedicate lor vor rula intre 6 și 15 octombrie in Competiția Minimest, jurizata de copii, iar in diminețile de weekend, poveștile pentru intreaga familie vor… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

