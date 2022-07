O nouă ediție a „Târgului de bunătăți arădene”, în această săptămână O noua ediție a „Targului de bunatați aradene” va avea loc la sfarșitul acestei saptamani, in 16 și 17 iulie, intre orele 10:00 și 22:00, pe platoul aflat in vecinatatea lacului de la Padurice din Arad, unde vor fi amplasate standurile producatorilor. In jur de 24 de producatori locali vor fi prezenți cu diverse produse […] Articolul O noua ediție a „Targului de bunatați aradene”, in aceasta saptamana a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

