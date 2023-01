Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de Hotarare a Consiliului Local Ploiesti care prevede retragerea titlului de cetatean de onoare al orasului acordat in anul 2005 fostului deputat PSD Sebastian Ghita a fost inclus pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local Ploiesti programata pentru 31 ianuarie, ulterior fiind retras.…

- N. D. Cu votul colegilor, dat in ședința din data de 16 ianuarie a.c., consilierii locali ploieșteni Mihai Tonsciuc (USR) și Robert Ionuț Vascan (PSD) sunt noii membri in AGA – din partea legislativului local – de la nivelul noului operator de termoficare a orașului – S.C. Termo Ploiești. Cei doi vor…

- N. Dumitrescu Prima intrunire a consilierilor ploieșteni, ce a avut loc joi, 14 ianuarie a.c., in cadrul unei ședințe cu caracter extraordinar, nu s-a finalizat cu aprobarea ori respingerea proiectelor, ci cu… retragerea lor de pe ordinea de zi, chiar din partea inițiatorilor, anunțul fiind facut de…

- N.Dumitrescu Avariile se țin lanț la singura instalație care asigura furnizarea caldurii și a apei calde in sistem centralizat in Ploiești, afectați fiind, așa cum s-a intamplat in aceasta vara, aproape 130.000 de locuitori ai orașului care stau la bloc. Noul operator de termoficare – S.C. Termo Ploiești…

- Biroul Permanent Judetean Prahova al PNL a luat, marți seara, decizia de suspendare pentru șase luni din partid a lui Andrei Volosevici, cu 20 de voturi pentru din 27, informeaza Agerpres . „La alegeri, se mandrea cu mine, acum pare ca nu sunt la nivelul domnului Dumitrescu si al doamnei Anastase, care…

- ”Azi, 8 decembrie 2022, la ora 7:05 s-a oprit in prevenire de avarie CAF 2 (cazanul cu apa fierbinte – n.r.) din CET Brazi, pentru eliminare neetanseitati. Timp estimat pentru remediere opt ore”, informeaza societatea Termo Ploiesti SRL, firma Consiliului Local Ploiesti care de cateva saptamani a preluat…

- Dupa 30 de ani de așteptare, incep lucrarile la drumurile care vor debloca Valea Prahovei. Consiliul Județean Prahova va construi șoselele ocolitoare ale orașelor Comarnic, Azuga și Bușteni. Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova, și Cristian Pistol, directorul Companiei Naționale…

- N.Dumitrescu O banderola de culoare roșie – pe care scrie ”Vandut” – aplicata in colțul din dreapta sus al fotografiei fostei Case a Casatoriilor din Ploiești expusa pe un site al unei agentii specializate in vanzari a pus punct unui lung șir de controverse, dar și de așteptari, inclusiv din partea…