Dupa doi ani in care n-a mai avut timp de nicio ieșire cu detectorul pe dealuri, inginerul Marius Irimia, despre care Mesagerul de Neamț a scris in repetate randuri, unul dintre articole putand fi recitit aici , a facut o noua descoperire. Duminica, 12 ianuarie, undeva in comuna Margineni, la granița cu Zanești si Podoleni, a descoperit un topor de arama, cu brațele dispuse “in cruce”, un braț cu taișul orizontal și celalalt cu taișul vertical, perpendicular unul pe celalalt, din perioada Cucuteni. ”Acest model de topor de arama este printre primele modele aparute pe teritoriul Romaniei, in urma…