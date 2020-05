O nouă DESCOPERIRE a oamenilor de știință despre coronavirus Oamenii de stiinta au descoperit aproape de 200 de mutatii genetice ale noului coronavirus. Acest lucru i-a ajutat sa afle in ce fel se adapteaza virusul cand se transmite de la o persoana la alta. Nu avem de ce sa ne temem de aceste mutatii, susțin specialiștii, scrie... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Oamenii de stiinta au descoperit aproape de 200 de mutatii genetice ale noului coronavirus. Acest lucru i-a ajutat sa afle in ce fel se adapteaza virusul cand se transmite de la o persoana la alta. Nu avem de ce sa ne temem de aceste mutatii, susțin specialiștii, scrie Mediafax.

