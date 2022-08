Stiri pe aceeasi tema

- Va invitam intr-o calatorie in timp. Mai exact, intr-o vacanta la stana. Ciobanii de pe Transalpina ademenesc turiștii cu bulz și tocan de oaie și ii invita sa descopere superba priveliște de deasupra lumii. Pot sa innopteze la stana, sa doarma pe paie in paturi de lemn, ca in vremurile in care se…

- Țara noastra are numeroase locuri spectaculoase, iar turiștii se pot bucura de momente relaxante și liniștite. Daca vrei sa te bucuri și tu de o vacanța fara sa te coste nimic, dar și de o priveliște frumoasa, Transalpina este destinația perfecta pentru a petrece momente frumoase alaturi de cei dragi.…

- Ministerul Culturii, prin Comisia Naționala pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, va acorda, in cadrul celei de a X-a ediții a PROGRAMULUI TEZAURE UMANE VII, titlul onorific de TEZAUR UMAN VIU unui numar de 15 persoane purtatoare, creatoare și pastratoare de patrimoniu cultural imaterial.…

- Numarul turiștilor straini din municipiu e mic, in comparație cu alți ani, semnaleaza proprietarii de apartamente inchiriate in regim hotelier. Problema e sesizata și de organizatorii de evenimente, dar și de Asociația Județeana de Turism (AJT) Sibiu, relateaza Turnul Sfatului . ”Noi avem stornari…

- In contextul in care hotelurile, pensiunile si celelalte unitati de cazare vor fi aglomerate in urmatoarea perioada, platforma hoteliera online Travelminit.ro a realizat un amplu sondaj de opinie pentru turisti si hotelieri, iar rezultatele sale traseaza directii clare privind asteptarile din acest…

- Novaci, zoni strategica, in valoare de aproape 2 milioane de euro. A fost obținuta deja finanțarea necesara din partea Companiei Naționale de Investiții. Suma asigura serviciile de proiectare și de execuție a lucrarilor la centrul de intervenție al Inspectoratului pentru Situații de Urgența, in localitatea…

- Turistii se pot caza in hotelurile din statiunile de la Marea Neagra cu tarife ce pornesc de la 34 de lei pe noapte de persoana, incepand din 22 mai, in programul social „Litoralul pentru toti”. Potrivit unui comunicat al Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), preturile sunt cu pana la…

- Turiștii straini au inceput sa descopere ușor Romania in urma cu cațiva ani. Cei care au batut la pas locurile noastre au ramas șocați de frumusețile multor zone din țara. Iata ca vestea peisajelor de basm a fost data mai departe, iar acum din ce in ce mai mulți oameni de dincolo de meleagurile noastre…