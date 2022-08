O noapte la mare poate costa doar 26 de lei O noapte la mare poate costa doar 26 de lei, daca se cumpara un pachet turistic in cadrul programului „Litoralul pentru toți”. In stațiunile romanești, lunile cele mai puțin solicitate sunt la final de sezon, adica septembrie și octombrie. De aceea, ele au și cele mai mici tarife de cazare. Astfel, la Eforie Nord, „cel mai mic preț al unei nopți de cazare este de 29 de lei/persoana in luna septembrie și de 26 de lei / persoana in luna octombrie in pachetele de doua saptamani, care pot fi achitate și cu vouchere de vacanța”, anunța un comunicat de presa transmis de compania Rezident. “In lunile… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

