Stiri pe aceeasi tema

- Nae Caranfil, unul dintre cei mai iubiți regizori romani și un oaspete drag al Festivalului Internațional de Film Transilvania, va fi distins cu Premiul de Excelența la cea de-a 20-a ediție (Cluj-Napoca, 23 iulie – 1 august 2021). Regizorul este parte a istoriei TIFF inca de la prima ediție, iar cel…

- Au devenit operationale pentru imunizarea cu vaccinul produs de compania Pfizer/BioNTech inca 167 de cabinet de vaccinare, in 13 judete din tara si la nivelul municipiului Bucuresti. Dintre acestea patru sunt in Dambovita. Vaccinarea efectiva a persoanelor programate se va realiza incepand de marti,…

- Procesul de vaccinare va incepe din data de 15 martie, iar capacitatea de vaccinare a fiecarui cabinet este de 60 de persoane pe zi. Astfel, in aceste cabinete se pot vaccina zilnic peste 4.300 de persoane.Distributia celor 73 de fluxuri la nivel national se va face in 24 de judete […] Articolul 73…

- Polițiștii vranceni, alaturi de jandarmi, pompieri, de polițiști locali și reprezentanți ai altor instituții, au fost la datorie și la acest sfarșit de saptamana, in efortul de a menține un comportament precaut din partea cetațenilor. Ne dorim ca toți cetatenii sa realizeze ca sanatatea si viata sunt…

- Polițiștii vranceni, alaturi de jandarmi, pompieri, de polițiști locali și reprezentanți ai altor instituții, au fost la datorie și la acest sfarșit de saptamana, in efortul de a menține un comportament precaut din partea cetațenilor. Ne dorim ca toți cetatenii sa realizeze ca sanatatea si viata sunt…

- Pe 18 ianuarie 1879, Teatrul National din Bucuresti prezinta in premiera O noapte furtunoasa trecuta in programul teatrului de Ion Ghica, director general al teatrelor. O noapte furtunoasa este o comedie in patru tablouri de Ion Luca Caragiale, in sectiunea Video a materialului puteti asculta celebra…

- NECAZ… Vulpița și Viorel au fost ajuns pe mana Poliției! Asta-noapte, pe la orele 01,00, prin localitatea Murgeni, cei doi se plimbau intr-o mașina in care se mai aflau doua persoane. Polițiștul i-a legitimat și mare i-a fost mirarea sa vada ca pasagerii din autoturism erau nimeni alții decat Vulpița…

- Joi, 07 ianuarie, in jurul orei 02:05, un apel la numarul unic de urgența 112, anunța izbucnirea unui incendiu la o locuința din comuna Jariștea. La fața locului s-au deplasat in cel mai scurt timp 3 echipaje de la Detașamentul de Pompieri Focșani, cu 2 autospeciale de stingere cu apa și spuma și 1…