Stiri pe aceeasi tema

- Grecia a acuzat, marti, Turcia dupa un nou naufragiu al unei ambarcatiuni cu migranti, in urma caruia patru copii au murit inecati, iar o persoana este data disparuta, in largul insulei grecesti Chios, situata la numai 7 km distanta de coastele Turciei, potrivit Reuters. ,,Este tragic, dar in pofida…

- Lira turceasca a scazut la un minim istoric fața de dolar, dupa ce președintele Recep Tayyip Erdogan a declarat ca va expulza zece ambasadori importanți, printre care cei ai SUA, Franța, Canada sau Germania. Lira turceasca a coborat luni pana la 9,82 unitati pentru un dolar, cel mai redus nivel atins…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,3 pe scara Richter a zguduit insula Creta, destinatie indragita si de turistii romani. Seismul s-a produs in sud-vestul Cretei. A fost resimtit si in Rhodos, regiunea Atica si alte insule din Marea Egee. Mai multe cladiri au fost avariate, iar o biserica s-a daramat…

- Un martor care urma sa fie audiat in Israel intr-unul din procesele de coruptie ale fostului premier israelian, Benjamin Netanyahu, a murit luni dupa ce un mic avion pe care-l pilota s-a prabusit in Marea Egee in apropierea insulei grecesti Samos, a anuntat marti Garda de Coasta greaca, potrivit…

- Uniunea Europeana se pregateste pentru un aflux de solicitanti de azil afgani, indiferent ca este vorba sau nu de oameni care fug de noul guvern taliban, a sustinut miercuri directorul general al Agentiei Europene pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta (Frontex), Fabrice Leggeri, potrivit…

- ALERTA MAE pentru romanii care pleaca in concediu in Grecia: Se anunța fenomene meteo extreme MAE informeaza cetațenii romani care se afla permanent ori temporar, sau care intenționeaza sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul de Meteorologie elen (EMY) a emis o prognoza cu privire la apariția…

- La un an dupa ce pandemia de COVID-19 a devastat industria turistica din Turcia, cele mai devastatoare incendii cu care s-au confruntat regiunile de pe coasta de sud in ultimele decenii dau o noua lovitura unui sector care este responsabil pentru 5% din economia Turciei. In ultimele zece zile,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla permanent ori temporar, sau care intentioneaza sa calatoreasca in Grecia, o destinație preferata de vacanța in aceasta perioada, ca țara este sub alerta meteo de vijelii, temperaturi de pana la 46 de grade și risc foarte mare de…