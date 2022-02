Stiri pe aceeasi tema

- Poliția maritima franceza a confiscat sambata o nava despre care autoritațile suspecteaza ca aparține unei companii ruse vizata de sancțiunile Uniunii Europene, pentru razboiul din Ucraina, a declarat un oficial guvernamental, pentru CNN . Nava de marfa care transporta mașini și care se indrepta spre…

- Președintele Joe Biden a anunțat joi, 24 februarie, noi sancțiuni „devastatoare” impotriva Rusiei, menite sa pedepseasca țara pentru invazia Ucrainei. Intr-o conferința de presa care s-a incheiat acum puțin timp in urma, Joe Biden a declarat ca președintele rus Vladimir Putin a ales razboiul și va suporta…

- Joe Biden a inceput prin a spune ca armata rusa a declansat un atac brutal asupra Ucrainei fara ca Rusia sa fi fost provocata anterior. „Atacul Rusiei reprezinta un atac premeditat care a fost planificat de luni de zile” „Vladimir Putin a pozitionat 175.000 militari si echipament militar la granitele…

- Prețul petrolului a facut un pas inapoi miercuri, dupa ce in ședința precedenta a urcat la maximul ultimilor șapte ani, deoarece a devenit clar ca primul val de sancțiuni americane și europene impuse Rusiei pentru trimiterea de trupe in estul Ucrainei nu va perturba aprovizionarea cu petrol, scrie…

- Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a minimalizat marti amenintarea Occidentului cu sanctiuni, afirmand ca acestea vor fi impuse indiferent de evolutia evenimentelor si descriind ca predictibil raspunsul la recunoasterea de catre Moscova a celor doua regiuni separatiste din estul Ucrainei,…