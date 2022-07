Stiri pe aceeasi tema

- O nava pavilion Palau a lovit pontonul Garzii de Coasta la Chilia. Este afectat pontonul si doua ambarcatiuni mici. In video de mai jos, puteti urmari declaratiile lui Andrei Ene, purtator de cuvant al Garzii de Coasta. Confirmam ca o nava comerciala pavilion Palau, care tranzita canalul Chlia spre…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise, iar altele au fost ranite in urma unui incident armat produs intr-o suburbie a orasului Chicago in timpul unei parade organizate de Ziua Nationala a Statelor Unite. Incidentul armat a avut loc in zona Highland Park, la periferia nordica a orasului Chicago. Politia…

- Poliția a fost alertata, vineri, de fiul vitreg al barbatului care a spus ca fratele sau nu il lasa sa intre in casa. Polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurala Deta, județul Timiș au mers de urgența la locul indicat, iar in momentul in care i-a vazut individul a vrut sa se sinucida, scrie ziarul…

- Un accident rutier a avut loc azi aproape de localitatea Albesti din judetul Constanta. La fața locului a fost trimis și elicopterul SMURD, care a preluat de urgența o victima și a dus-o la spital. Incidentul a avut loc in localitatea Albesti din apropiere de Constanta intre un scuter si un autoturism.…

- Un barbat, de 37 de ani, din judetul Dolj, a fost retinut de politistii timisoreni, sambata, si i s-a intocmit dosar penal pentru distrugere prin incendiere, dupa ce a incercat sa dea jos steagurile arborate in fata Primariei Municipiului Timisoara, informeaza News.ro. Incidentul, care a fost facut…

- Doua calugarițe și trei turiști de la Manastirea Hurezi din Valcea au avut nevoie de ingrijiri medicale, duminica noaptea, dupa o intoxicație alimentara cu ciuperci. Gazeta Valceana scrie ca aceștia au consumat ciuperci, in acest caz a fost deschisa o ancheta de poliție și de DSP.Incidentul a avut…

- Un membru al echipei de securitate a presedintelui american Joe Biden a fost arestat la Seul, fiind acuzat ca a agresat, aflandu-se in stare de ebrietate, un cetatean sud-coreean, cu o zi inainte de vizita presedintelui american, potrivit Reuters. Membrul echipei de securitate, care lucreaza pentru…

- Daniel Auster, fiul in varsta de 44 de ani al romancierului Paul Auster, a murit marti din cauza unei supradoze de droguri, scrie independent.co.uk. Auster era eliberat pe cautiune, dupa ce a fost arestat in Duminica Pastelui catolic, si se confrunta cu acuzatii de omor din culpa referitor la decesul…