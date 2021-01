Majorarea ratelor dobanzilor in zona euro in contextul actual ar avea un impact devastator, a afirmat duminica Isabel Schnabel, membru al Consiliului guvernatorilor Bancii Centrale Europene, adaugand ca avansul temporar al preturilor nu trebuie confundat cu o tendinta, transmite Reuters. In cadrul unui interviu acordat postului public de radio, Schnabel a fost intrebata cat vor avea de asteptat cei care fac economii pana cand BCE va renunta la dobanda zero. "Nu pot spune cand va fi majorata rata dobanzii, dar ceea ce pot spune este ca o majorare in contextul actual ar avea un impact devastator…