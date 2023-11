Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: In jurul orei 20, se prezinta in Compartimentul de Primiri Urgente o pacienta de 32 de ani, din Barlad, pieton, victima unui accident rutier. La admisia in CPU, pacienta este conștienta, stabila hemo-dinamic și respirator. Prezinta o contuzie toracica și traumatism cervical. In momentul de fața…

- Un accident grav s-a produs in aceasta dimineața in zona localitații Ciucea, pe DN1 Cluj-Oradea. In accident au fost implicate un autocamion și un autoturism. ”Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin intervin in aceste momente la un accident petrecut pe DN1 E60, in apropiere de localitatea Ciucea.…

- O mama cu doi copii au ajuns la spital dupa ce au fost loviți de o mașina in Adjud. Accidentul s-a produs in aceasta dimineața, iar purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Vrancea spune ca victimele se aflau pe trecerea de pietoni. ,,Astazi, la ora 10:40, Dispeceratul SAJ Vrancea…

- Accident groaznic petrecut, duminica la orele amiezii, pe o șosea din Dambovița! Un barbat de 71 de ani, din Perșinari, s-a infipt cu mașina intr-un stalp. In urma impactului, o femeie pasagera in autoturism, in varsta de 55 de ani, a fost ranita. Aceasta a fost transportata la spital pentru ingrijiri…

- Un sofer drogat si-a omorat propria mama, iar pe tatal sau l-a bagat in spital, dupa ce a provocat un grav accident in comuna Maruntei din Olt. Masina condusa de tanarul in varsta de 19 ani s-a izbit violent de un autoturism care circula din sens opus. „La data de 2 septembrie 2023, in jurul orei 08:30,…

- Un sofer drogat si-a omorat propria mama, iar pe tatal sau l-a bagat in spital, dupa ce a provocat un grav accident in comuna Maruntei din Olt. Masina condusa de tanarul in varsta de 19 ani s-a izbit violent de un autoturism care circula din sens opus. „La data de 2 septembrie 2023, in jurul […] The…

- FOTO: Șofer din Alba, implicat intr-un accident rutier in Sibiu. Un baiat de 14 ani și doua femei au ajuns la spital Un șofer din Alba a fost implicat sambata dimineața intr-un accident rutier produs pe DN 14, la ieșirea din Șura Mare spre Sibiu. Mașina condusa de acesta a fost lovita din spate de catre…

- Accident pe DN 6, in județul Mehedinți. Un șofer a scapat ca prin minune cu viața, dupa ce a cazut cu mașina in Dunare de la peste 20 de metri inalțime. Barbatul a fost grav ranit, la fel și alte trei persoane.