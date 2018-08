O mașină CELEBRĂ a împlinit 50 de ani! Din 1968 si pana in 1972, aproximativ 44.000 de autoturisme Dacia 1100 au fost produse, in 1970 aparand o usoara modificare estetica la partea frontala. Modelul 1100 a fost fabricat sub licenta Renault, fiind, de fapt, derivat din Renault 8. Sursa video: British Pathee Dacia 1100 a fost o berlina cu tractiune si motor pe spate, cu o capacitate cilindrica de 1.108 cmc si cu o putere de 46 cai, atingand o viteza maxima de 135 km/h. Pretul era, la vremea aceea, de aproximativ 55.000 de lei, unul cam mare pentru Romania anilor ’70. Articolul integral pe ECONOMICA.NET Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

