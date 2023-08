O mașină a lovit o căprioară, în Nireș – FOTO Un eveniment rutier a avut loc aseara, in jurul orei 20, in localitatea Nireș, comuna Mica. Din primele informații, șoferul unui autovehicul, care se deplasa dinspre Dej inspre Unguraș, a fost surprins de apariția unei caprioare. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit polițiștii, dar și pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej. Din fericire, evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Articolul O mașina a lovit o caprioara, in Nireș – FOTO apare prima data in Dej24.ro . Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 19, in localitatea Cașeiu. Din primele informații, in accident a fost implicat un singur autoturism, intrat intr-un cap de pod. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej. ”Din…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 15:20, pe raza localitații Fundatura. Din primele informații, un autoturism a ieșit in afara parții carosabile. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej cu o singura autospeciala, un echipaj medical,…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 15:20, pe raza localitații Fundatura. Din primele informații, un autoturism a ieșit in afara parții carosabile. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej cu o singura autospeciala, un echipaj medical,…

- Un accident rutier a avut loc, ieri dupa-masa, pe raza localitații Nicula, comuna Fizeșu Gherlii. Din primele date, un autoturism a ieșit in afara parții carosabile și a cazut in Valea Fizeșului. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit o ambulanța, pompierii din cadrul Detașamentului…

- Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca au intervenit joi dupa-amiaza la un accident rutier petrecut pe strada Corneliu Coposu, in care au fost implicate un autoturism și o motocicleta. Potrivit IPJ Cluj, accidentul a avut loc in jurul orei 18.20, cand polițiștii au fost sesizați pentru a interveni…

- Un accident rutier s-a petrecut in urma cu puțin timp, in jurul orei 23:35, la ieșire din municipiul Dej. Din primele informații, evenimentul rutier – in care ar fi implicate doua autovehicule – a avut loc in zona OMV. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat mai mult autospeciale din…

- Un accident rutier s-a petrecut azi-dimineața pe raza localitații Fundatura. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej cu o autospeciala pentru intervenție rapida și comanda, o ambulanța, dar și polițiștii. ”Salvatorii au gasit un autoturism…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 23, la ieșire din municipiul Dej, spre Baia Mare. Din primele informații, un autoturism a parasit partea carosabila și s-a izbit de un gard. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit de urgența pompierii din cadrul Detașamentului…