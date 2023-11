Stiri pe aceeasi tema

- Poliția americana și Biroul Federal de Investigații (FBI) au preluat controlul asupra tuturor intrarilor in New York, in urma unei presupuse tentative de atac terorist pe podul Rainbow de la granița cu Canada, a anunțat guvernatorul statului New York, Kathy Hochul.

- Ministrul canadian al Siguranței Publice, Dominic LeBlanc, a declarat, miercuri, ca guvernul sau ia „extrem de in serios” explozia unui vehicul la punctul de trecere a frontierei Rainbow Bridge și califica aceasta situație drept una „foarte grava”.

- Podul Rainbow Bridge, care leaga SUA de Canada la Cascada Niagara, New York, a fost inchis dupa ce un vehicul a explodat, potrivit FBI și autoritaților locale. FBI se afla la fața locului și investigheaza cauza. Oficialii transmit ca un vehicul care venea din Canada a sarit in aer. Ron Rienas, directorul…

- Marți, in orașul Horezu, doua persoane au fost transportate la spital dupa ce un recipient cu diluant a explodat intr-o autoutilitara care transporta produse utilizate pentru marcajul rutier. Informația a fost furnizata de reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Valcea. Potrivit…

- Punctul de trecere a frontierei de la Isaccea este inchis marți dimineața din cauza atacurilor de peste noapte de pe malul ucrainean al Dunarii, anunța Garda de Coasta. „Traficul prin PTF Isaccea este inchis total din cauza atacurilor de azi noapte de pe partea ucraineana (PTF Orlovka). Astfel, traficul…