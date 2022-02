O mască minunată de întinerire Ea trebuie facuta de doua ori pe an - un curs de 2 saptamini. Deci, vom avea nevoie de: - 1 lingura de miere (desigur naturala și verificați mai intii la alergen); - 1 lingura de smintana (de preferința mai grasa); - 50 g brinza de casa (moale); - 1 ou - 6-10 picaturi suc de lamiie Continuare: ecology.md Citeste articolul mai departe pe noi.md…

