Stiri pe aceeasi tema

- Obiectele care atrag banii daca le iei cu tine. Specialiștii artei Feng Shui sunt de parere ca anumite obiecte atrag dragostea și banii. Feng Shui vorbește despre principii ce pot face posibila gasirea sanatații și armoniei, atragerea norocului in plan financiar și sentimental, dar și prevenirea lucrurilor…

- Viața e formata nu doar din perioade bune, ci și mai puțin bune, momente mai grele, dar pe care reușim sa le depașim. Specialiștii au gasit soluția pentru a putea scapa de gandurile negre și de toxinele din corp, astfel incat sa avem o viața liniștita.

- Oamenii de stiinta au descoperit, in cadrul unui studiu la care au participat peste 500.000 de britanici de varsta mijlocie, ca adaugarea de sare in mancare reduce cu peste doi ani din speranta de viata a barbatilor si cu un an si jumatate a femeilor, relateaza The Guardian.

- Toata lumea vrea sa se bucure de o viata cat mai lunga si fericita. Facem acest lucru in multe feluri, cum ar fi mancand sanatos, facand exercitii fizice sau apeland vreun prieten din cand in cand pentru o portie sanatoasa de ras. Unii oameni au incredere in alimentatia bio, pe cand altii fac yoga.…

- Mai putin de o treime dintre angajatii romani au reusit sa aiba un regim de viata sanatos in timpul pandemiei. Arata un studiu realizat luna aceasta de BestJobs. Aproape 4 din 10 salariati romani spun ca au luat in greutate in ultimii doi ani, iar 2 din 10 salariati considera ca faptul ca nu au mai…

- Poluarea aerului cu particule fine, legata in principal de arderea combustibililor fosili, reduce speranta de viata in medie cu peste doi ani la nivel mondial, potrivit unui studiu publicat marti, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Rezultate uluitoare pentru un studiu efectuat pe pacienti cu cancer rectal. Toti cei 18 pacienti care au participat la un studiu clinic privind cancerul rectal s-au vindecat, dupa ce au primit acelasi tratament.

- Obiceiurile sanatoase, precum o dieta echilibrata și sport, pot prelungi viața unei persoane cu cațiva ani. Cercetatorii de la Școala T.H. Chan de Sanatate Publica din Cadrul Universitații Harvard au descoperit cinci obiceiuri care pot prelungi viața unei persoane cu pana la 10 ani. Obiceiuri care iți…