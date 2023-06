O mare bancă și-a anunțat clienții că nu mai poate garanta accesul deplin la acţiunile ruseşti care le aparţin Investitorii globali se confrunta cu adevarate provocari pentru a recupera investitiile esuate in companiile din Rusia. Deutsche Bank le-a spus clientilor sai ca nu mai poate garanta accesul deplin la actiunile rusesti care le apartin, transmite Reuters. Cea mai mare banca din Germania a declarat intr-o nota din 9 iunie si vazuta de Reuters ca a descoperit un deficit al actiunilor care sustin certificatele de depozit (DR) pe care banca le-a emis inainte de invazia Ucrainei. Actiunile au fost detinute in Rusia de o alta banca depozitara. In circulara, Deutsche a atribuit deficitul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

