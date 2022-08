Pentru cei care nu știu, manichiura și pedichiura se incadreaza adesea in categoria „rasfațului”. Deși este adesea foarte placut sa-ți faci unghiile, exista cateva motive bune pentru care aceasta ar trebui sa fie mai mult decat o experiența de lux ocazionala. De fapt, investiția regulata in manichiura și pedichiura facute la un salon de infrumusețare are o serie de beneficii mai mult decat estetice. 1. Previne infectiile Daca nu iți hidratezi pielea in mod regulat, pielea uscata de pe picioare este mai predispusa la infecție din cauza fisurilor care se pot forma mai ales pe calcaie. In plus,…