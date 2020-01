Stiri pe aceeasi tema

- Cu peste 14 milioane de unitați livrate din 1946, Clasa E este cea mai vanduta serie de modele din istoria Mercedes-Benz. Mulți o considera „inima marcii”. In 2016, la scurt dupa ce am lansat proiectul AutoBlog.MD, E-Class a facut un pas major in viitor si apropo a fost una dintre primele masini pe…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii recruteaza director de social media, care sa se ocupe de dezvoltarea imaginii sale pe retelele de socializare online si sa atraga cat mai mulți fani, urmand sa primeasca un salariu saptamanal de 1.200 de euro, scrie tabloidul The Sun, citat de Mediafax.

- Agenția Internaționala de Presa și Radio Sputnik desfașoara la Chișinau al doilea modul al proiectului educațional SputnikPro, dedicat prezentarii multimedia a informației și nuanțelor activitații cu știrile false (fake news).

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a precizat joi ca prefectul de Caras-Severin, Matei Lupu, care si-a dat demisia din functie, urma sa fie schimbat in sedinta de Guvern de vineri. "Prefectul de Caras-Severin era pe lista de a fi schimbat maine in sedinta de Guvern", a declarat Marcel Vela,…

- Wizz Air declara razboi companiilor de linie. Cum vrea operatorul low-cost sa revoluționeze transportul aerian in Europa Opratorul low-cost Wizz Air le cere companiilor aeriene clasice sa nu mai opereze cu locuri libere la clasa business pe zborurile mai scurte de cinci ore. Wizz Air, care susține…

- Societatea Floricon Salub și Primaria Campina anunța ca sambata, 7 decembrie 2019, la nivelul municipiului are loc o noua campanie de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (televizoare, frigidere, mașini de spalat, monitoare, unitați de calculatoare, imprimante, aparate radio,…

- ​Meciul Suediei a fost oprit dupa dupa josnicul abuz rasist al fanilor români la adresa atacantului Alexander Isak, a titrat The Sun, în urma partidei de vineri, de pe Arena Nationala, din preliminariile Euro-2020, potrivit News.ro. Isak a fost huiduit la fiecare atingere a balonului…