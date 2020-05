Stiri pe aceeasi tema

- In acest context, soția sa, medicul Albertina Alberts a spus, intr-un mesaj pe pagina sa de socializare, ca iși susține soțul in decizia pe care acesta a luat-o. Totuși, pentru a evita eventualele probleme se va muta impreuna cu fețița lor , pentru o perioada, in alta casa Postarea integrala a Adinei…

- Marius Șumudica, antrenorul lui Gaziantep, povestea in 2019 cum traia pe vremuri ziua de 1 Mai, care inainte de Revoluție era prilej de defilare și ode inchinate „celui mai iubit fiu al poporului”, cum era denumit Nicolae Ceaușescu. Oamenii erau scoși cu forța din fabrici și din uzine, de la serviciu,…

- O tanara mama trece plin clipe de coșmar de cand, potrivit spuselor sale, soțul ei a fost condamnat la inchisoare ne nedrept. Acesta a fost acuzat de complicitate la viol, dupa ce fratele sau și-ar fi batjocorit propria fetița. Femeia, ramasa singura cu doi copii, nu iși mai gasește liniștea și cere…

- In cursul nopții trecute, un barbat a furat o mașina din localitatea Bascov. Susține ca a gasit-o parcata in fața porții proprietarului cu cheile in contact. Deși nu avea permis, individul s-a urcat la volan și pentru ca circula cu viteza mare in Pitești, in sensul giratoriu de langa Dedeman, a pierdut…

- Barbatul a parasit-o chiar inainte de nunta, pe motiv ca se ingrasase. O mare greseala tactica, am putea spune. Pentru ca femeia s-a ambitionat si a slabit. Dupa care a participat la concursuri de frumusete.

- A trecut un an de cand Valentina Nica, o tanara din Buzau, a fost gasita moarta in apartamentul incendiat. Autorul crimei, Cosmin Dan, fostul ei iubit, a fost condamnat in prima instanta, de Tribunalul Buzau, la 24 de ani de inchisoare, desi existau asteptari ca va primi inchisoare pe viata.