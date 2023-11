O mamă a fost ucisă în bătaie de propriul fiu, în Olt Un tanar de 19 ani, din comuna Ganeasa, județul Olt, și-a ucis mama in bataie. A lovit-o cu pumnii și picioarele in piept. Femeia a fost gasita de soț a doua zi. ”Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, miercuri, in jurul orei 10.30, prin apel 112, de catre un barbat, din comuna Ganeasa, județul Olt, cu privire la faptul ca și-a gasit soția, in varsta de 43 de ani, decedata in locuința. Trupul femeii a fost transportat la Spitalul Județean de Urgența Slatina in vederea efectuarii autopsiei, pentru stabilirea cauzei decesului. In urma efectuarii autopsiei medico-legale, s-a constat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

