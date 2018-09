O luna de la protestele violente din 10 august. Mitinguri anuntate luni seara in toata tara

Luni se implineste o luna de la mitingul Diasporei, o luna de la interventia in forta a jandarmilor pentru a pune capat protestului pasnic la care au participat mii de romani stabiliti in strainatate, intorsi acasa special pentru a participa la manifestatie.



Pentru a marca o luna de la reprimarea violenta a protestului, au fost anuntate, pentru luni seara, mai multe manifestatii in orase din intreaga tara.



In Bucuresti, intitulat "Desteptati-va, ca am dormit destul!", mitingul va incepe la ora 16:00, in Piata Victoriei, potrivit paginii de Facebook a evenimentului.



…