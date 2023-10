Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Craiova a fost gasita moarta in curtea casei sale, din Gorj. O consateanca a anunțat la 112 ca a gasit-o pe vecina ei decedata, in curtea locuinței din comuna Balești.Femeia de 65 de ani, din Craiova, locuia in comuna Balești.Trupul femeii a fost transportat la Serviciul de Medicina Legala…

- FOTO Zi de sarbatoare la Drașov: Turta dulce, muzica și dansuri populare la Targul Turtelor. Tradiție veche de peste 100 de ani Sute de persoane au luat parte marți, 29 august, la un eveniment cu o tradiție de peste 100 de ani la Drașov. Este vorba despre ”Targul Turtelor” un eveniment ce se desfașoara…

- La randul sau, guvernatorul regional Dmitro Lunin a informat despre doi morti, "doua persoane spitalizate pentru rani usoare si doua persoane date disparute.Cel putin doua persoane au fost ucise intr un atac rus in regiunea Poltava, in centrul Ucrainei, a anuntat luni seful administratiei prezidentiale…

- Un barbat din orașul Falești a fost condamnat la 10 ani de inchisoare, dupa ce și-a snopit in bataie mama, ulterior victima decedand in drum spre spital, transmite TVN.md . Tragedia s-a produs acum doua luni, in seara zilei de 4 iunie. In timp ce se afla la domiciliu, intre inculpat și mama acestuia…

- Serviciul de securitate ucrainean (SBU) afirma ca a reținut o informatoare rusa care ajuta la pregatirea unui „atac aerian rusesc in regiunea Nicolaev in timpul vizitei președintelui Ucrainei”, transmite CNN . Femeia este acuzata ca, „in ajunul recentei calatorii a președintelui Ucrainei in regiunea…

- O femeie din raionul Nisporeni a fost condamnata la pedeapsa sub forma de 200 de ore de munca neremunerata in folosul comunitații dupa ce și-a agresat concubinul. Sentința a fost pronunțata recent de magistrații Judecatoriei Ungheni. Potrivit materialelor cauzei, totul s-a produs in perioada septembrie-octombrie…

- U Craiova 1948 a primit o lovitura puternica la mijlocul lunii iulie, cand Curtea de Apel Timișoara a decis ca CSU Craiova deține dreptul de proprietate asupra palmaresului sportiv al echipei istorice Universitatea Craiova.