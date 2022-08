Stiri pe aceeasi tema

- Luminița Becali chiar e o soție model. Partenera de viața a latifundiarului din Pipera e foarte atenta atunci cand face cumparaturi pentru cei dragi. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins-o pe aceasta in timp ce a ieșit la cumparaturi. A petrecut minute…

- Viața ta poate deveni copleșitoare, descurajanta și grea. Poți fi cu ușurința descurajat, frustrat și epuizat de circumstanțe sau relații care sunt in afara controlului tau. In acele clipe in care te simți deznadajduit și neputincios, cel mai bun lucru pe care il poți face este sa te intorci de la provocari,…

- Andreea Antonescu și Andreea Balan fac echipa la „America Express”, show ce se va difuza in curand la Antena 1. Recent, artistele s-au intors acasa, iar Andreea Antonescu a facut primele declarații despre aventura de care a avut parte. Andreea Antonescu vorbește deschis despre modul in care a trait…

- Ajungem MARI incepe recrutarea de voluntari pentru copiii din centrele de plasament din toata țara. Termenul limita pentru inscrieri este 20 septembrie. In Dolj, se cauta 35 de voluntari pentru a lucra cu copiii din centrele de plasament. Copiii din centrele de plasament au nevoie ca de aer de oameni…

- Agentia Spatiala Europeana pune capat cooperarii cu Rusia in ceea ce priveste misiunea de lansare a primului rover planetar european, destinat sa caute semne de viata pe Marte, a declarat marti seful agentiei, potrivit CNN. Roverul ExoMars, o colaborare intre ESA si agentia spatiala rusa Roscosmos,…

- Vladimir Putin, 69 de ani, va fi din nou tata. Alina Kabaeva, 39 de ani, fosta campioana olimpica și mondiala la gimnastica ritmica, iubita liderului de la Kremlin, este insarcinata și ii va darui președintelui rus o fetița, a scris, pe 8 iulie, canalul rusesc de Telegram General SVR, preluat de publicația…

- La data de 30 iunie a.c., polițiști cu atribuții de prevenire din cadrul Inspecotratului de Poliție Județean Salaj au inceput o sesiune de formare de baza in prevenirea consumului de droguri. Avand in vedere creșterea numarului consumatorilor de droguri, in special in randul tinerilor din mediul rural…

Este perioada in care intr-o zi poți sa fi un cavaler neinfricat, iar in alta poți sa fii astronaut, in cautare de noi galaxii. Dragi copii, fiecare gand și vis frumos pe care il aveți, sa se...