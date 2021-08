Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden a anunțat, luni, ca a semnat un decret executiv prin care sunt impuse noi masuri impotriva regimului Lukașenko din Belarus, in cadrul unei acțiuni coordonate cu Marea Britanie și Canada, relateaza Reuters.

- Biden vrea ca, in 2030, jumatate dintre masinile vandute in Statele Unite sa nu aiba emisii, adica sa fie electrice, hibride, reincarcabile sau cu hidrogen, potrivit unui document prezentat public de catre Casa Alba. Seful statului american urmeaza sa semneze un decret in acest sens joi. El vrea ”sa…

- Presedintele american Joe Biden a primit-o la Casa Alba pe Angela Merkel, cu care a discutat despre dezacorduri cu privire la China si Rusia, in contextul in care Washingtonul si Berlinul incearca sa-si relanseze relatiile, puse la grea incercare de catre fostul presedinte Donald Trump, relateaza Reuters.

- Donald Trump a pus un baț important in roțile ambițiilor chinezești, pe care Joe Biden nu intenționeaza sa-l retraga. Este vorba de o informație care, la vremea respectiva, a trecut relativ neobservata. Cu toate acestea, este una dintre cele mai mari victorii ale lui Donald Trump in razboiul economic…

- Noul set de masuri a fost publicat cu putin timp inainte de debutul summitului UE de la Bruxelles si cuprinde restrictii asupra comertului cu ingrasaminte pe baza de potasiu, cu petrol, produse din tutun, si limiteaza accesul Minskului pe pietele de capital din UE, a precizat Consiliul intr-un comunicat.

- Dupa un summit SUA-Rusia apreciat drept „constructiv”, Washingtonul „pregatește”noi sancțiuni impotriva Moscovei, pe care o acuza ca l-a otravit pe opozantul lui Putin, Alexei Navalnii, a anunțat duminica, 20 iunie, consilierul lui Joe Biden pentru securitate naționala, Jake Sullivan. „Pregatim o alta…

- SUA pregatesc noi sanctiuni impotriva Moscovei, pe care o acuza ca l-a otravit pe opozantul rus Aleksei Navalnii, a anuntat duminica Jake Sullivan, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Joe Biden, informeaza AFP.

- Guvernul american a prezentat marti o strategie nationala pentru a lupta impotriva terorismului intern, devenit una dintre prioritatile presedintelui Joe Biden dupa mai multe atentate cu caracter rasist in ultimii ani si dupa asaltul asupra Congresului in ianuarie, relateaza AFP si Reuters, potrivit…