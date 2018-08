O instanta federala americana a decis vineri ca administratia condusa de presedintele Donald Trump trebuie sa restabileasca in intregime programul DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals - amanarea actiunilor impotriva imigrantilor sositi in SUA in copilarie), inclusiv in privinta inregistrarii unor cereri de permise de munca noi, informeaza Reuters. Judecatorul districtual John Bates din Washington a precizat insa ca ordinul pe care l-a emis este valabil doar din 23 august, pentru a da executivului posibilitatea de a face apel. Acelasi magistrat ceruse in aprilie guvernului Statelor Unite…