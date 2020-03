O infirmieră româncă în Italia: "Oameni buni, situatia e cât se poate de reală şi de gravă. Staţi acasă!" «Am vazut pe Facebook diverse postari in care se minimizeaza si se incurajeaza lipsa de responsabilitate privind situația Coronavirus in Italia cred ca am datoria civica si morala de a va descrie in cateva cuvinte situatia reala. Si va vorbesc in calitate nu doar de cetațean roman stabilit in Italia de 16 ani si caruia ii pasa de cei de-acasa dar și in calitate de asistent medical care lucreaza intr-un spital public universitar de 12 ani. Povestea unei familii despartite de CORONAVIRUS. Parintii au ramas blocati in Italia, copilul in Romania Mesajul meu in realitate este dedicat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

