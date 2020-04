Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE, critica in termeni duri decizia anuntata de presedinte si de Guvern de a nu deschide restaurantele de la 15 mai, desi hotelurile vor fi deschise. Liderul ALDE numeste aceasta masura "o idee complet tampita" si acuza puterea ca ne duce inapoi pe vremea lui…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, intr-un interviu pentru Digi24.ro, ca parcurile și hotelurile ar urma sa fie deschide dupa 15 mai, dar locurile de joaca pentru copii și restaurantele vor ramane inchise pentru ca prezinta un risc epidemiologic mare....

- Hotelurile si restaurantele se pregatesc intens si cred ca, in Romania, va fi turism incepand din 1 iunie, a declarat, sambata, presedintele Camerei de Comert Romano-Germane (AHK Romania), Dragos Anastasiu. "O perioada de timp, probabil ca nimic nu va mai fi la fel, dupa 15 mai. Hotelurile…

- Hotelurile, barurile si restaurantele din Spania ar putea ramane inchise pana la Craciun. Anuntul facut de ministrul Economiei, Yolanda Diaz. Jurnalistii spanioli de la ElMundo scriu ca guvernul lucreaza intens la un plan de reactivare a fortei de munca in doua etape. Acesta ar urma sa intre…

- Ministrul Economiei, Yolanda Diaz, are in vedere masuri de a reactiva forta de munca in doua etape care se vor extinde pana pe tot parcursul anului, iar aceasta avertizeaza ca hotelurile, barurile si restaurantele pot ramane inchise pana la Craciun.

- Marii hotelieri din Poiana Brasov nu au inchis, pana in prezent, unitatile de cazare pe care le detin, insa micile afaceri, pensiunile si restaurantele din statiune incep sa isi suspende, temporar, activitatea, a declarat, luni, pentru AGERPRES, Roxana Cojocea, presedinte al Asociatiei Turism Poiana…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca a mers la discuțiile de la Cotroceni ca sa il convinga pe președintele Klaus Iohannis ca declanșarea alegerilor anticipate este inutila, costa bani și nu rezolva nimic.Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, a mers astazi la consultarile de la Cotroceni pentru a…

