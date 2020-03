O idee nouă dă din coate prin mediul politic: de la anticipate la amânate Primul tur al alegerilor locale din Franta, desfasurat duminica, a demonstrat efectul epidemiei de coronavirus asupra procesului electoral: prezenta la urne a fost cu 18 procente mai mica decat la alegerile precedente, respectiv o neverosimila - pentru francezi - participare de doar 45 la suta. Si premierul polonez a anuntat ieri ca alegerile prezidentiale din tara sa se vor tine, conform agendei electorale stabilite, pe 10 mai. In schimb, alegerile parlamentare din Macedonia de Nord (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Alegerile anticipate trebuie scoase de pe ordinea de zi, pentru ca acum Romania are nevoie de un guvern politic care sa beneficieze de un sprijin adecvat, afirma liderul UDMR Kelemen Hunor, precizand ca aceasta va fi pozitia Uniunii la consultarile de la Cotroceni, cu presedintele Klaus Iohannis, pentur…

- Alegerile anticipate trebuie scoase de pe ordinea de zi, pentru ca Romania are nevoie de un ''guvern politic'', de coalitie, a afirmat miercuri presedintele UDMR, Kelemen Hunor. "Alegerile anticipate trebuie scoase de pe ordinea de zi. Acum, Romania are nevoie de un guvern politic care…

- Vicepremierul Raluca Turcan sustine ca economia raspunde „pozitiv” la ideea declansarii alegerilor anticipate, care ar putea asigura majoritatea PNL in Parlament si o guvernare liberala „de minimum patru ani”.

- Liderul PMP, Eugen Tomac, a declarat, astazi, la Gura Humorului, ca nu se teme de alegeri anticipate, dar este rezervat in legatura cu reusita unui astfel de demers care ar putea crea ”un haos politic” in Romania, informeaza Agerpres. Potrivit acestuia, PMP nu a avut discutii oficiale cu PNL pe tema…

- Intr-o conferința de presa susținuta azi, dupa ședința birourilor reunite USR și PLUS, Dan Barna s-a referit la tema alegerilor anticipate și la revenirea scrutinului in doua tururi la alegerile locale. "In ceea ce priveste alegerile anticipate, pastram aceasta pozitie si asteptam - am vazut…

- Presedintele USR, Dan Barna, si-a reiterat, luni, sustinerea pentru organizarea alegerilor anticipate, dar si pentru desemnarea primarilor in doua tururi de scrutin. "Alianta USR PLUS ramane consecventa...

- Fostul ministru PSD al Muncii, Marius Budai, a declarat duminica la Antena 3 ca liberalii vor alegeri parlamentare anticipate in prima parte a anului pentru ca Guvernul Orban pregatește masuri nepopulare legate de salarii, pensii, sporuri, supraimpozitare și concedieri și ar fi un „dezastru politic”…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, spune ca actualul guvern "nu va reusi sa duca la bun sfarsit nicio reforma consistenta" pentru ca nu exista o majoritate in Parlament pentru acest lucru. El afirma ca i-a sugerat premierului Ludovic Orban sa vina cu propunerile de reforme in Parlament, iar daca nu exista…