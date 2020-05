Stiri pe aceeasi tema

- O furtuna masiva a facut ravagii in zonele de coasta din Australia de Vest, inclusiv in capitala acestui stat, Perth, informeaza luni DPA potrivit Agerpres. Serviciile de urgenta ale statului au declarat ca au raspuns la sute de apeluri in timpul noptii si luni dimineata, care semnalau acoperisuri…

- O puternica furtuna de nisip a lovit ieri orașul Niamey, capitala statului Niger. Cerul s-a colorat roșu și aerul a devenit pur și simplu irespirabil, a notat Express.Furtunile de nisip sunt des intalnite in aceasta parte a Africii in anotimpul secetos, care ține din ianuarie pana in mai.Nisipul adus…

- Georgescu: Ar trebui vazut cine l-a ajutat pe Rizea sa ajunga parlamentar Sursa articolului: „Spovedania lui Rizea”, acuzații grave la varful SRI: Cat de implicate sunt Serviciile in vanzarea statului roman Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Impresarul englez Gary Williams a propus ca elita Premier League sa incheie sezonul in Australia. Un senator din Perth ar fi contactat deja guvernul britanic. Dupa ce un director al unui club din Premier League a sugerat ca toate cele 92 de meciuri care au mai ramas din acest sezon sa se joace in China,…

- Fumul degajat in urma incendiilor de vegetatie care au facut ravagii in Australia in a doua parte a anului 2019 si inceputul anului 2020 continua sa inconjoare globul terestru la aproape patru luni dupa ce s-a acumulat in atmosfera, potrivit oamenilor de stiinta, informeaza joi DPA.Richard…

- Joi, 26 martie, aproape 100 de medici care locuiau in Australia s-au intors in Irlanda, ca sa ajute in timpul pandemiei, conform Irish Times. „Zborul de salvare” din Perth, Australia, conectat prin Londra in care aproape 100 de medici au revenit in Irlanda a fost organizat de Departamentul de Afaceri…

- Australia a anunțat primul deces: un barbat de 78 de ani a murit intr-un spital din Perth, fiind unul dintre cei 150 de australieni care s-au aflat in carantina pe nava ancorata in apele Japoniei, Diamond Princess, scrie Guardian. Thailanda a inregistrat și ea primul deces, fiind vorba despre…