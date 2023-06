Stiri pe aceeasi tema

- „La data de 10 iunie 2023, la ora 10.56, Poliția Galați a fost sesizata prin intermediul SNUAU 112, cu privire la faptul ca pe DJ 240, in interiorul localitații Negrilești, din județul Galați, a avut loc un accident rutier. Din verificarile preliminare efectuate la fața locului, polițiștii din cadrul…

- Polițiștii intervin in acest moment (17.20 – n.r.) la un apel 112, prin care a fost sesizat un accident rutier in Marașești, Calimanești. Coliziunea a avut loc intre un tir și o autoutilitara, posibil doua persoane ranite, dintre care una incarcerata. Traficul rutier este blocat. UPDATE! In acest moment…

- Un barbat a fost ranit in urma unui accident care a avut loc astazi, in jurul orei 17.20, intre un tir și un autoturism, pe centura Focșaniului. Conform reprezentanților Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Vrancea, „la solicitare s-au deplasat un echipaj SAJ de urgența tip B 2 cu asistent și un…

- Prin apel 112 a fost sesizata producerea unui accident rutier grav in localitatea Bizighești. Coliziunea a avut loc intre un tir și o autoutilitara. Confirm apelului sunt persoane incarcerate. Polițiștii Serviciului Rutier se afla la fața locului. – IPJ Vrancea Trei echipaje din cadrul Detașamentului…

- Intervenția unui elicopter SMURD a fost solicitata in aceasta dupa amiaza in municipiul Focșani, pentru preluarea unei tinere intoxicate cu antigel. Tanara este din Pufești și are 21 de ani. „In jurul orei 14.40 SAJ Vrancea a primit o solicitare pentru un transfer din UPU Focșani pentru un elicopter…

- In jurul orei 14.40 SAJ Vrancea a primit o solicitare pentru un transfer din UPU Focșani pentru un elicopter SMURD. La solicitare s-a deplasat un echipaj SAJ de urgența tip C2 cu medic care a preluat pacienta de 21 ani cu intoxicație voluntara cu antigel. Reamintim ca in aceasta dimineața, o tanara…

- Astazi, ora 18.00, am fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca in Pufești, pe DN2 E85, a avut loc o coliziune intre doua tiruri și un autoturism. O persoana este momentan incarcerata. Se circula alternativ, pe un singur sens de mers. La Golești, pe DN2 E85, a avut loc o coliziune intre […]…