Stiri pe aceeasi tema

- O firma de asigurari de viața din Anglia este ținta unor critici foarte dure dupa ce a inclus in ultima reclama chipul lui Harold Shipman, un criminal in serie de profesie medic, condamnat pentru 15 crime in 1998, dar suspectat ca ar fi ucis pana la 250 de persoane intre 1975 și 1998.

- Prin AC 79 din data de 18 ianuarie 2023, firma va ridica un bloc de sase etaje Primaria Constanta a eliberat o autorizatie de construire pentru firma Sublicom SRL, care vrea sa ridice un bloc de sase etaje pe strada Smaraldului. Prin AC 79 din data de 18 ianuarie 2023, firma mentionata va edifice un…

- Alexandru avea 54 de ani și a fost printre primii oameni de afaceri care a deschis magazine in cartierul 9 Mai din Targu Jiu, insa a dat faliment dupa un timp. Pierderea afacerii i-a afectat intreaga viața. Nu și-a mai putut plati facturile, iar banca i-a luat mare parte din avere. A divorțat de soție…

- Transformat din societate comerciala in departament al SDM și acum un departament al primariei, sistemul de management al parcarilor din Timișoara cauta acum o firma care sa faca treaba de incasare a plații pentru utilizarea acestor locuri de parcare. Iar pentru aceasta e dispusa sa dea pana la 2,7…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata a trei inculpați, (doua persoane fizice și o societate) in sarcina carora s-a reținut comiterea unor infracțiuni de folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte…

- Valoarea totala este de 993.178 lei Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta a atribuit un contract, in urma unei licitatii publice, pentru elaborarea unui studiu de fezabilitate privind infiintarea unei parcari securizate cu facilitati de stationare in vecinatatea accesului…

- Au fost finalizate cercetarile arheologice pe traseul viitorului Drum Expres Craiova – Targu Jiu. Se lucreaza la studiile geologice și la toate analizele obligatorii in vederea stabilirii traseului final al drumului expres care va lega municipiul Targu Jiu de municipiul Craiova. Firma care se ocupa…

- In perioada mai-noiembrie 2022, un parteneriat format dintr-o firma de consultanța din Targu Jiu și Digimed Devices Center SRL București, societate deținuta de Betty Ilovici, purtatoare de cuvant a lui Benny Gantz, ministrul israelian al apararii, a caștigat 1,2 milioane de euro din achiziții publice…