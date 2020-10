Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 2 oct - Sputnik. Igor Dodon a dat startul campaniei electorale pentru alegerile președintelui Republicii Moldova. Moldova are nevoie de o politica responsabila, echilibrata. de conducatori care au grija de oameni, a menționat Președintele in exercițiu, Igor Dodon, in discursul sau…

- CHIȘINAU, 2 oct - Sputnik. Igor Dodon a dat startul campaniei electorale pentru alegerile președintelui Republicii Moldova. Moldova are nevoie de o politica responsabila, echilibrata. de conducatori care au grija de oameni, a menționat Președintele in exercițiu, Igor Dodon, in discursul sau…

- CHIȘINAU, 4 sept - Sputnik. Alte 534 de cazuri de infectare cu noul tip de coronavirus au fost inregistrate astazi in Republica Moldova. Informația a fost prezentata printr-un comunicat de presa de Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale. © Sputnik / Miroslav Rotari Moldovenii au avut…

- CHIȘINAU, 26 aug – Sputnik. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, considera ca țara noastra nu va deveni membru al Uniunii Europene deoarece nici UE nu este gata pentru extindere. Șeful statului a declarat acest lucru in cadrul briefing-ului de presa la care a prezentat raportul de activitate…

- Autoritatile au extins interdictiiile si restrictiile pentru strainii din mai multe tari, scopul declarat fiind limitarea extinderii epidemiei de coronavirus, conform Hotnews. Zborurile dintre Grecia si Turcia raman suspendate pana la 31 august. Zborurile dintre Grecia si Albania si Macedonia de Nord…

- Tramvaiele Craiovei vin din Ucraina. Cele 17 tramvaie cu lungimea de circa 25 de metri destinate transportului public in comun din Craiova ar putea fi produse de Tatra-Yug. Firma din Ucraina este ofertantul castigator desemnat de Ministerul Dezvoltarii. Anuntul oficial nu poate fi facut mai devreme…

- Primaria Craiova a lansat licitatia pentru furnizarea celor 30 de autobuze electrice cu lungimea de circa 12 metri, pentru care s-a obtinut intr-un final finantare europeana. Pe langa cele 30 de autobuze noi cu sistem de propulsie electric, proiectul mai presupune si achizitia a 30 de statii de incarcare…

- Cerința adoptata de Executivul de la Sofia este valabila pentru turistii din Albania, Bosnia și Herțegovina, Israel, Kosovo, Kuweit, Moldova, Macedonia de Nord, Serbia, Ucraina și Muntenegru. Romania nu este vizata inca de aceasta masura. "Ce se intampla si nu au luat in calcul, si nu recomand…