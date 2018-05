O firma din Galati a obtinut in cateva minute patru contracte de consultanta de 520.000 de lei cu o primarie din Neamt

Stiri pe aceeasi tema

- ArcelorMittal a primit din partea Comisiei Europene acordul de a cumpara otelaria Ilva, cea mai mare din Europa, in schimbul vanzarii mai multor unitati de productie, printre care si combinatul siderurgic de la Galati. Grupul ArcelorMittal a anuntat pe site-ul propriu ca a primit, din partea…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, vineri, la reuniunea informala la nivel de sef de stat Bulgaria - Austria - Romania, care se va desfasura la Ruse, in Bulgaria, a transmis Administratia Prezidentiala. Intalnirea reuneste in acest format presedintii celor trei state care detin succesiv…

- Comisia Europeana va propune astazi ca taierea fondurilor pentru tarile care nu respecta statul de drept sa nu aiba nevoie de aprobarea guvernelor tarilor vizate, potrivit unor surse oficiale citate de Politico. Aceasta masura ar fi menita sa puna presiuni asupra Poloniei si Ungariei, care…

- Deutsche Bank trebuie sa isi redobandeasca "foamea de afaceri", a declarat noul director general al celei mai mari banci din Germania, Christian Sewing, numit in functie duminica seara in locul britanicului John Cryan, transmite Bloomberg. Sewing, care inainte de numire era directorul operatiunilor…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a afirmat marti la Ankara ca tara sa va 'urgenta' livrarea sistemelor ruse aparare antiaeriana S-400 comandate de Turcia. "Am discutat despre realizarea contractului pentru livrarea de S-400. Am luat decizia sa urgentam livrarile acestor sisteme de aparare",…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, l-a acuzat pe premierul israelian, Benjamin Netanyahu, ca este "un terorist", dupa ce acesta a respins "lectiile de morala" ale Turciei in legatura cu ciocnirile soldate cu victime care au avut loc vineri intre Gaza si Israel, transmite AFP. "Hei,…

- Rusia a testat cu succes ultimul sau tip de racheta balistica intercontinentala (ICBM), a anuntat vineri armata rusa, relateaza The Associated Press. Obiectivul acestei lansari, de la Plesetk, in nord-vestul Rusiei, a fost testarea performantei rachetei de tip Sarmat in prima faza a zborului,…

- Anuntul presedintelui Klaus Iohannis de sustinere a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, este prezentat de una dintre cele mai presigioase institutii de presa ale lumii, care continua sa monitorizeze situatia foarte tensionata din justitia si politica din Romania. "Sefa anticoruptie din Romania,…