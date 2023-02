O firma din Constanta se va ocupa de documentatia pentru reabilitarea Bisericii Sfantul Apostol si Evanghelist Ioan, din comuna tulceana Frecatei (DOCUMENT)

Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea totala a achizitiei este de 3.863.856,9 lei, iar firma castigatoare este Groupama Asigurari Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" SA Constanta a atribuit un contract aferent achizitiei de servicii de asigurari medicale private. CN APM SA Constanta achizitioneaza servicii de…

- La data de 8 februarie a.c., ora 17.40, politisti din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizati cu privire la faptul ca pe strada Strajei din comuna Cumpana, judetul Constanta, s a produs un accident rutier soldat cu vatamarea corporala a unei persoane. Politistii deplasati la fata locului au constatat…

- Obiectul contractului il constituie pregatirea, prepararea si livrarea zilnica a suportului alimentar tip sandvici si fruct pentru prescolarii si elevii Liceului Tehnologic Crucea Primaria comunei Crucea a atribuit un contract, in urma unei licitatii publice pentru achizitia de servicii de catering…

- Atribuirea s a facut prin procedura simplificata, doua dintre ofertele depuse fiind ulterior retrase. Ofera depusa de Complex Delta SRL, detinuta de Hristu Caraman, a fost desemnata castigatoare la o valoare totala de 13.322.480 de lei fara TVA, fata de 13.324.880,12 lei fara TVA estimati initial de…

- Procedura prin care au fost contractate lucrarile a fost cumpararea directa.Comuna Horia, judetul Constanta, a contractat lucrari pentru reabilitarea imprejmuirii terenului de sport, valoarea contractului fiind de aproape 200.000 de lei. Informatiile au fost publicate in Sistemul Electronic al Achizitiilor…

- Atribuirea a avut loc pe 22 noiembrie 2022, valoarea investitiei este de 248.980 leiAdministratia Fondului Imobiliar SRL, fosta RAEDPP Constanta, a atribuit un contract pentru reabilitarea Caminului Nefamilisti de pe aleea Egretei nr. 13, prin transformarea sa intr un bloc de locuinte aflat in domeniul…

- Atribuirea a avut loc pe 10 noiembrie 2022, iar valoarea finala a fost de 208.005 lei CNCF CFR Constanta ndash; Surcursala Regionala CF Constanta ndash; Unitatea Operationala a atribuit un contract, in urma unei licitatii publice pentru reparatiile la sobe si cosuri de fum la cladirile de pe raza SRCF…

- Capitalul social este de 200 lei, integral varsat, total parti sociale: 20 a cate 10 lei fiecare In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata decizia prin care s a dispus autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea firmei Luxury Mamaia Property Two SRL. Sediul social este in municipiul…