Stiri pe aceeasi tema

- Fetita de sase ani, din Darabani, care a fost lovita de o masina in seara de Ajun, cand mergea la colindat, a murit in bratele medicilor, dupa aproape doua saptamani de chin. Copila era impreuna cu mama ei si a incercat sa traverseze strada in fuga, insa a fost lovita in plin de oglinda retrovizoare…

- Un curier din China s-a urcat cu manile goale pe un bloc pana la etajul 3, pentru a salva o fetița care statea sa cada de la balcon.In imaginile prezentate de media chineza, se vede cum tanarul se urca in graba, fara sa ezite nicio clipa, pana la etajul 3. Curierul a urcat de pe un balcon pe altul ținandu-se…

- Olga, o fetita romanca de numai opt ani, a murit, la finele lunii noiembrie, dupa o agonie de mai bine de o ora. Copila a fost prinsa in usa metalica a unei fabrici, in orasul grecesc Keratsini, iar martorii nu au facut nimic pentru a o salva.

- O fetița de doar un anișor, printre victimele COVID-19. Copila din județul Mureș a murit la scurt timp dupa ce a fost confirmata cu virusul SARS-CoV-2, potrivit Grupului de Comunicare Strategica.

- Marcos Rodriguez Pantoja, un barbat care sustine ca a fost crescut de o familie de lupi, alaturi de care a trait timp de 12 ani, s-a nascut in 1946, undeva in Spania.Mama sa a murit cand avea doar 3 ani. Copilul a fost vandut unui cioban care traia in pustietate, in munti. Cand a implinit 7 ani, barbatul…

- Filmarea din camera de suprveghere a mai scos la iveala un detaliu infirator. Fratele mai mic al fetiței ucise de tatal vitreg il insoțea pe barbatul care ducea pe camp trupul și, cel mai probabil, a asistat și la incendiere. captura video (sursa A3)Autopsia a scos la iveala faptul ca fetița a murit…

- O fetița și bunicii ei au fost raniți, miercuri, de cei doi caini Amstaff pe care ii au in gospodaria din Arad. Victimele au fost duse la spital, iar cele doua animale au fost anesteziate și duse la Adapostul Public Arad, anunța Mediafax. Potrivit jandarmilor aradeni, unul dintre cei doi caini…

- O fetița de 10 ani a fost gasita intr-o padure din Rusia, langa mama eidecedata din cauza hipotermiei. Cele doua plecase de acasa pentru a face o plimbare. Fetița și mama ei nu purtau haine adecvate pentru temperaturile scazute inregistrate, mai ales pe timp de noapte.