O fetiţă de 10 ani, lovită cu un ciocan în cap de tatăl ei, salvată de medicii din Iași O fetita, in varsta de 10 ani, din Galati, a fost lovita cu un ciocan in cap de propriul tata. Copila, in stare grava, a fost transferata de urgenta la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi. Potrivit anchetatorilor, barbatul lucreaza in combinatul siderurgic si isi creste singur copiii, fetita de 10 ani si un baiat de 18 ani. Sotia ii murise in urma cu patru ani. Vecinii spun ca sufera de depresie si obisnuieste sa consume in mod frecvent alcool. Vineri noapte, barbatul a ajuns baut acasa si si-a lovit fetita de 10 ani cu ciocanul in zona capului. „Consuma alcool foarte mult si doar bauturi tari.… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

