O femeie a avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce a suferit arsuri in urma unui incendiu care i-a cuprins gospodaria, au anuntat, luni, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani.

Circa 20 de persoane aflate la o pensiune din municipiul resedinta au fost evacuate de urgenta, miercuri dimineata, dupa ce un incendiu a cuprins cortul de evenimente amplasat in curtea unitatii de cazare, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea

Acoperisul unei turle a bisericii de la manastirea Serbanesti din judetul Valcea s-a prabusit, sambata seara, din cauza unei vijelii puternice. Echipaje de interventie ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta au fost trimise la fata locului.

Un nou mesaj RO-ALERT a fost emis miercuri pentru comuna Salatrucel, dupa ce un urs a fost vazut in apropierea unei cirezi de vaci, pe izlazul din satul Seaca, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea

O femeie si un copil de aproximativ 7 ani au fost raniti luni dimineata dupa ce autoturismul in care se aflau s-a ciocnit frontal cu un autocamion pe Valea Oltului, la intrarea in statiunea Calimanesti, au informat autoritatile valcene.

O femeie in varsta de 39 ani cu traumatism cranio - facial si abdominal si un copil de 12 ani cu traumatism abdominal au fost transportati de doua ambulante la spital, dupa ce au fost raniti intr-un accident rutier produs pe o artera principala din municipiul Sibiu, potrivit Politiei, Inspectoratului

Barbatul prins sub un tren la Munteni a fost deblocat de pompieri si a fost preluat de echipaje medicale, in stare de constienta, pentru a fi transportat la spital, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati

O femeie in varsta de 63 de ani a murit, duminica, in urma unui incendiu izbucnit in locuinta sa din localitatea Buda, comuna Bogdanesti, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui