Stiri pe aceeasi tema

- O femeie însarcinata în luna a opta, din satul Macaresti, raionul Ungheni, a murit la spital, dupa ce a fost lovita de un tânar de 19 ani, fara permis de conducere. Femeia mai avea acasa doi copii, unul era scolar, în clasa a patra si un alt baiat frecventa gradinita. …

- Cand iubesti, nu lovesti! Cand respecti, nu il supui pe celalalt! Politistii maramureseni iau aproape zilnic contact cu oameni care sufera ca urmare a faptelor de violenta domestica. Povestile unor relatii bazate pe abuz trebuie incheiate! Ieri, 26 noiembrie, politistii Sectiei 3 Politie Rurala Farcasa…

- Un barbat din Vaslui și-a ucis soția accidental, in mijlocul unei dispute domestice. Individul a lovit-o pe femeie și a impins-o iar aceasta s-a dezechilibrat și s-a lovit cu capul de masa. Barbatul din comuna Comarna a fost arestat sub acuzația de lovituri cauzatoare de moarte, au precizat polițiștii,…

- O femeie din Marea Britanie a ajuns dupa gratii, fiind acuzata ca "și-a batut soțul la cap" sa faca curațenie in casa. In urma acuzațiilor, femeia a recunoscut ca i-a spus barbatului sa faca curat, insa a negat ca ar fi comis o infracțiune, potrivit Mirror. Valerie Neal, in varsta de 59 de…

- Descoperirea a fost facuta joi seara, in jurul orei 20:50, chiar de catre sotul ei. Stoyanka Marangozova zacea fara suflare in autoturism, cu o plaga la cap, in cartierul Mladost din Sofia. Langa trupul neinsufletit era un trandafir alb. Numele femeii era asociat cu anumite scheme financiare. In 2011,…

- Femeia, in varsta de 61 de ani este acuzata de oamenii legii ca și-a omorat partenerul iar apoi a impaturit capul acestuia intr-o folie de aluminiu. Anchetatorii spun ca inainte de asta, suspecta i-a fiert capul, relateaza Daily Mail. Maria del Carmen Merino Gomez, in varsta de 61 de ani,…

- Caz șocant in Ieud. O femeie in varsta de 43 de ani a aruncat cu benzina pe soțul ei in varsta de 47 de ani și i-a dat foc Aseara la ora 23.34 Secția 2 Poliție Rurala Bogdan Voda a fost sesizata prin apelul de urgența 112 despre faptul ca, in curtea unei locuințe din Ieud, o femeie in varsta de 43 de…

- Femeile sunt predispuse sa faca tot felul de gesturi in momentul in care sunt parasite de iubiti/soti. Unele fac tot posibilul pentru a-si recastiga partenerii, dar altele apeleaza la gesturi extreme. Un asemenea caz s-a petrecut in seara zilei de luni, 16 septembrie, in comuna maramureseana Ieud. Pe…