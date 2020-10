O femeie și-a scos la vânzare copilul pentru a-și cumpăra o pereche de cizme O femeie din Moscova a fost reținuta de poliție pentru ca a vrut sa-și vanda fiica nou-nascuta, de doar o saptamana, pentru un motiv incredibil. Femeia iși dorea foarte mult o pereche de cizme noi și nu avea suma de bani necesara pentru a o achiziționa. Citește gratuit ediția de octombrie a revistei Unica. O gasești AICI . Luiza Gadzhieva (25 de ani), care mai are doi copii, a postat in mediul online un anunț prin care și-a oferit spre vanzare fetița. Ofertele pentru fata nu au intarziat sa apara, iar la scurt timp femeia a acceptat sa o dea pe micuța pentru 3.300 de euro, doar ca mare i-a fost… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

- O femeie de 25 de ani, din Moscova, a fost reținuta pentru ca și-a scos la vanzare fiica nou-nascuta, de doar o saptamana, pentru ca iși dorea foarte mult o pereche de cizme noi și nu avea bani sa și le cumpere.

