O femeie și-a înjunghiat iubitul pentru că a refuzat să mănânce O femeie din statul Pennsylvania, Statele Unite ale Americii, a fost arestata dupa ce și-a ranit grav iubitul cu un cuțit pentru ca acesta a refuzat sa manance. Cand autoritațile au ajuns la fața locului au gasit-o pe tanara de 26 de ani langa iubitul ei, intins pe jos. Barbatul iși stransese piciorul cu o curea pentru a opri sangerarea. Acesta a susținut inițial ca s-a accidentat in timp ce taia ardei iute, dar polițistul care a venit la fața locului l-a contrazis. Citește online gratuit numarul de iulie al revistei Unica Agentul și-a dat seama ca era aproape imposibil ca barbatul sa se raneasca… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie, care a contractat coronavirusul in Statele Unite ale Americii și care era asimptomatica in momentul in care s-a intors in China, a infectat nu mai puțin de 71 de persoane dupa ce a folosit liftul cladirii in care locuia o singura data, astfel ca acea calatorie a durat mai puțin de 60 de secunde.

- Un accident cumplit ce a avut loc pe un pod, in Statele Unite ale Americii, a fost filmat de o camera de bord, iar imaginile video fac inconjurul internetului. O femeie insarcinata și alți trei tineri au murit.

- Satele Unite ale Americii ar fi refuzat sa-i ofere azil politic fostului lider democrat Vlad Plahotniuc. Cererea sa a fost respinsa, potrivit unui proces depus in instanta federala a Statelor Unite.

- O femeie din Statele Unite ale Americii iși va indeplini visul de a deveni mama, cu ajutorul surorii ei, care a acceptat sa fie mama-surogat pentru ea, dupa ce medicii i-au spus ca o sarcina ar putea sa o ucida.

- Un cuplu s-a „casatorit” cu o femeie, in Statele Unite ale Americii, in cadrul unei ceremonii ce a avut loc, duminica, in curtea din spatele casei lor. Cei trei au explicat cum fncționeaza relația lor.

- Nancy Pelosi defileaza cu masti de protectie perfect asortate cu tinuta Nancy Pelosi este prima femeie care detine functia de presedinte al Camerei Reprezentantilor in Statele Unite ale Americii. Este, practic, al treilea om in stat, dupa Presedintele Donald Trump si Vicepresedintele Mike Pence. In…

- Unele închisori americane îi lasa pe detinuti sa comunice cu familia prin Zoom. În același timp, închisorile din România le permit condamnatilor sa vorbeasca mai mult la telefon cu cei apropiati sau chiar prin online, în timpul pandemiei, potrivit Mediafax.Deși…

- Numarul de decese din Statele Unite ale Americii de COVID-19 a depașit marți cele 58.220 de vieți pierdute in timpul razboiului din Vietnam. In Razboiul din Vietnam (1955-1975) si-au pierdut viata 58.220 de militari americani. Desi cele doua evenimente nu au nicio legatura, acest prag are o valoare…