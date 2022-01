Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care nu purta masca de protecție intr-un mijloc de transport, din Cluj-Napoca, a fost luat la palme de catre o femeie. Barbatul parea sa critice masurile impotriva Covid-19 și acela a fost momentul in care o femeie s-a napustit asupra lui, l-a prins de nas și de gura și i-a articulat cateva…

- Lipsa maștii de protecție a dat-o de gol pe o femeie care era urmarita național. Jandarmii din Bacau au oprit-o pe strada sa ii ceara certificatul verde și atunci au aflat ca pe numele ei era emis un mandat de arestare.

- O femeie din Galați data in urmarire naționala a fost data de gol pentru ca nu avea masca de protecție. O femeie data in urmarire naționala pentru executarea unei pedepse cu inchisoarea a fost prinsa...

- Un politist local a fost batut de o femeie intr-o statie de autobuz, intrucat acesta i-a cerut sa poarte masca de protectie, potrivit reglementarilor in vigoare. Politistul a ajuns la spital si are nevoie de mai multe zile de ingrijire, in timp ce femeia este cercetata pentru ultraj.