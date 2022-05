Stiri pe aceeasi tema

- O instanța din orașul american Portland a condamnat o scriitoare de romane, care este autoarea unui eseu intitulat „Cum sa-ți omori soțul”, pentru uciderea prin impușcare a soțului ei in urma cu patru ani de zile, transmite The Guardian.Viața bate filmul, Nancy Crampton Brophy a fost condamnata dupa…

- O tanara din Cluj a fost condamnata la noua ani de inchisoare cu executare dupa ce, in urma cu un an, și-a injunghiat ambii copii, de sase si opt ani, din dorinta de a se razbuna pe socrul ei, informeaza Observatornews . Scenele de groaza s-au petrecut in cursul zilei de 21 aprilie 2021, intr-o casa…

- Joi și vineri, polițiștii Biroului Urmariri din cadrul Serviciului Investigații Criminale au pus in aplicare doua mandate de executare a pedepsei inchisorii, pentru savarșirea infracțiunii de furt calificat, emise pe numele unei femei, de 27 de ani, din Baia Mare, condamnata la o pedeapsa de 2 ani si…

- O femeie de 29 de ani, din Moldovenești, județul Cluj, este acuzata ca și-a ucis soțul, cu 30 de ani mai in varsta. Femeia a fost reținuta, iar miercuri procurorii cer arestarea sa. Intre cei doi soți din Moldovenești a inceput un scandal, marți noaptea, iar femeia l-a asfixiat, scrie Mediafax. Potrivit…

