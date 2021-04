Stiri pe aceeasi tema

- Nu pentru ca aveau nevoie de o zi dedicata lor, dar s-a decis, undeva prin 1977, chiar la ONU, ca in fiecare zi de 8 martie, an de an, tot mapamondul, sa sarbatoreasca Ziua Internaționala a Femeii. Desigur, pe atunci nu se știa ceea ce traim in zilele noastre, cele in care ”femininul” este pe cale…

- O tanara din judetul Vaslui a doborat recordul detinut de o britanica, devenind cea mai tanara bunica din lume, la doar 23 de ani, informeaza „Adevarul”. Rifca Stanescua ajuns pe prima pagina a ziarelor internationale, dupa ce a devenit cea mai tanara bunica din lume, la doar 23 de ani.…

- O femeie de 31 de ani si fiica sa de 4 ani au murit intoxicate cu gaz, sambata noaptea, intr-un apartament din municipiul Barlad. Sotul femeii a apelat la numarul de urgenta 112 deoarece nimeni nu i-a raspuns la usa cand a incercat sa intre in locuinta. „Detasamentul de pompieri Barlad a intervenit…

- O femeie din Vaslui, care ar fi trebuit sa stea in carantina la domiciliu dupa intoarcerea din Marea Britanie, a fost depistata, de jandarmii brasoveni, duminica, in zona telecabinei Capra Neagra din statiunea Poiana Brasov. Conform Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Brasov, femeia a fost legitimata…

- Un incendiu produs, miercuri, la o locuinta din comuna Berezeni, in urma caruia o femeie a decedat, a avut drept cauza o scurgere de gaz metan, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, potrivit Agerpres. Victima, o femeie in varsta de 54 de ani, lucra…

