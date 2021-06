O femeie din Cenad a ajuns la spital după ce i-a luat foc casa Pompierii militari au fost solicitați, in jurul orei 03:10, sa intervina pentru lichidarea unui incendiu la o casa din localitatea Cenad. Noua pompieri au intervenit de urgența cu doua autospeciale de stingere și un echipaj SMURD. De asemenea, in sprijinul pompierilor militari au intervenit și opt pompieri voluntari din cadrul SVSU Cenad. Potrivit ISU […] Articolul O femeie din Cenad a ajuns la spital dupa ce i-a luat foc casa a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

