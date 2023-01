O femeie din capitală și-a transformat casa într-o adevărată groapă de gunoi Se pling de mirosuri insuportabile in apartamente și spun ca e din cauza unor vecini, care și-au transformat locuința intr-o adevarata ghena. Este necazul locatarilor unui bloc de pe strada Dacia, din capitala. Din cauza mizeriei de neimaginat, blocul le este inundat nu doar de mirosul greu de gunoi, dar și de tot felul de insecte. Deși oamenii spun ca s-au adresat de nenumarate ori autoritațil Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Purtatoarea de cuvant a Autoritatii pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA) Catalina Tranescu a declarat, dupa ce o femeie a fost omorata de o haina de caini in timp ce alerga in zona Lacul Morii din Capitala, ca ASPA a ridicat peste 120 de caini din luna aprilie a anului 2022, cand victima…

- Inca un pieton a fost spulberat cu puțin timp in urma pe o strada din Capitala. S-a intamplat in aceasta seara, in sectorul Buiucani.Potrivit ofițerului de presa al Poliției Capitalei, Svetlana Scripnic, accidentul a fost inregistrat la ora 18:05. Victima este o femeie.

- Nord Conforest, firma care trebuie sa modernizeze un parc din centrul Clujului cu 38 de milioane de lei, a fost surprinsa ingropand o cantitate mare de deșeuri in incinta parcului. Pentru aceasta fapta, a fost amendat un angajat al coompaniei cu 3.000 de euro.

- Potrivit conducerii Aeroportului Iasi, cursele aeriene de la Iasi catre Roma, Londra si Bergamo nu au putut decola in cursul diminetii, programul de zbor fiind afectat din cauza cetii. De asemenea, a fost afectat din acelasi motiv si zborul dinspre Londra programat sa ajunga la Iasi in cursul noptii…

- Poliția din statul american Alabama a arestat o femeie in varsta de 82 de ani din cauza unei facturi restante la gunoi, in valoare de 77,80 dolari. Suma care a dus la arestarea femeii de 82 de ani, Martha Louis Menefield, ar fi fost de 77,80 dolari, potrivit BBC. Intr-o declarație pe Facebook, poliția…

- In aceasta seara, in jurul orei 20.30, un angajat al unei gropi de gunoi, din județul Ilfov, a sesizat polițiștii din Ilfov cu privire la faptul ca, in timp ce iși desfașura activitatea, a descoperit o punga in care se afla un incarcator de pistol, ce conținea 15 cartușe. Polițiștii ajunși la fața locului…

- Garda de Mediu Constanța a amendat municipalitatea cu o suta de mii de lei dupa ce a descoperit ca zona de depozitare din port, unde ar fi trebuit duse de catre primarie doar resturi din construcții, a devenit o veritabila groapa de gunoi. Edilul spune ca va contesta sancțiunea.